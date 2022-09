Mieszkańcy podkreślają, że jest tu cicho, spokojnie, dziko - jak do niedawna było w Bieszczadach. A skoro i te straciły ten swój unikalny charakter, to już prosta droga do tego, co dzieje się obecnie w Karkonoszach w drodze na Śnieżkę czy Tatrach. Szczególnie trasa na Morskie Oko jest dowodem na to, co może się stać, gdy za bardzo chce się ułatwić życie turystom.