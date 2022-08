Seksmisja u żółwi morskich. Przez klimat zaczyna brakować mężczyzn

W temperaturze powyżej 31,55 stopni Celsjusza z jaj wyklują się samice. W temperaturze poniżej 27,7 stopni Celsjusza urodzą się same samce. W przedziale od 27,7 do 31,55 można spodziewać się mieszanego miotu. Tymczasem na skutek działalności człowieka na klimat temperatury wód wokół Florydy w lipcu utrzymują się w przedziale 32-35 C. Skutki są w kontekście powyższych danych łatwe do przewidzenia. Zostały jednak i tak zbadane.