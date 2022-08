Ma wiele wad, ale ma też niepodważalny czar. Tissot T-Touch Connect Solar - recenzja

Zacznę tę recenzję od wyliczenia tego, co mi się w tym zegarku nie podoba. A nazbierało się tego naprawdę sporo, bo moja przygoda z "inteligentnym" Tissotem zaczęła się bardzo wyboiście. A mianowicie - mimo usilnych starań nie udało mi się go sparować z żadnym telefonem. Próbowałem pięciu różnych smartfonów z Androidem 12, próbowałem iPhone’a 13 Pro, kompletnie nic to nie dawało. Ponosiłem więc Tissota T-Touch Connect Solar jak zwykły "głupi" zegarek przez dzień-dwa i schowałem go do szafy.