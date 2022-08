Timex właśnie przypomniał mi, za co nienawidzę smartwatchy

Gdy masz wszystko, masz też potencjalnie ogromny stres za każdym razem, gdy spoglądasz na zegarek. Czy to jakiś ważny mail z pracy? Nie, to tylko spam. Czy to telefon od żony, że coś się stało? A nie, to tylko telemarketer. Timex swoją nową reklamą w żadnym wypadku nie próbuje twierdzić, że analogowy zegarek może równać się ze smartwatchem pod względem możliwości. Wskazuje jednak możliwość wyboru sprzętu, który co prawda nie będzie tak wiele potrafił, ale za to ułatwi nam też odcięcie się od ciągłego natłoku informacji. Sprzętu, na którym sprawdzając godzinę nie wessie nas po drodze wir sprawdzania powiadomień czy przeglądania innych aplikacji. Zegarka, który może nie zmierzy nam tętna i nie ostrzeże przed nadchodzącym zawałem, ale za to nie będzie na nas co godzinę krzyczał, żebyśmy ruszyli tyłek sprzed biurka, albo kazał zamykać jakieś durne kółka, żeby znajomi widzieli, jacy jesteśmy fit.