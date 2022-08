Na ten moment oficjalna aplikacja Steam sprowadza się do uwierzytelniania logowania na PC. Steam Guard to główny powód, dla którego sam korzystam z programu na telefonie. Wielu graczom taka podstawowa funkcjonalność wystarcza, więcej do szczęścia nie jest im potrzebne. Doskonale to rozumiem. Desktopowy klient Steam jest bowiem na tyle rozbudowany, że eliminuje konieczność korzystania z mobilnej aplikacji. Rozwiązania takie jak PS App pokazały mi jednak, że program towarzyszący może być czymś znacznie więcej niż tylko tokenem logowania.