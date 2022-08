Satelita nagrał ostatnie chwile komety. Tak wyglądała jej zagłada

Poniższa grafika złożona ze zdjęć wykonanych na przestrzeni ostatniego weekendu przez sondę SOHO przedstawia bezpośrednie otoczenie Słońca. W prawej dolnej części kadru widać kometę zbliżającą się do Słońca. Gdyby udało jej się przetrwać przelot przez peryhelium orbity, chwilę po zbliżeniu powinna wylecieć z drugiej strony centralnego dysku. To jednak nigdy się nie wydarzyło. Oznacza to, że za ciemnym dyskiem w środku doszło do całkowitego rozpadu i odparowania komety.