Już 3 stycznia 2022 r. kometa przeleci przez peryhelium swojej orbity, to jest przez ten punkt na orbicie, który jest najbliższy Słońcu. W tym momencie odległość od Słońca wyniesie 93 mln km. Po czym rozpocznie podróż powrotną w odległe zewnętrzne rejony Układu Słonecznego. Nigdy więcej jej zatem nie zobaczymy. Kometa Leonarda należy bowiem do komet długookresowych, które przybywają do nas z naprawdę odległych miejsc na granicach Układu Słonecznego. Wystarczy zauważyć, że w najdalszym punkcie swojej orbity kometa znajduje się 3500 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Dotarcie tam zajmie jej teraz około 35 000 lat, po czym ponownie zacznie zbliżać się do Ziemi. Zanim jednak dotrze do nas ponownie, minie od dnia dzisiejszego jakieś 80 000 lat. Swoją drogą to niezwykle ciekawe, czy na Ziemi będzie jeszcze wtedy ktoś, kto będzie wiedział, że kiedyś ta kometa otrzymała już swoje imię i wciąż będzie nazywał ją kometą Leonarda. Cóż, tego już się nie dowiemy.