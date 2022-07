Zaledwie dwa tygodnie temu burza geomagnetyczna klasy G1 spowodowała silne i jasne zorze polarne nad terytorium Kanady. W ubiegłym tygodniu natomiast astronomowie obserwujący plamy słoneczne i wznoszące się nad powierzchnią Słońca włókna materii przekonywali, że istnieje ryzyko, że wkrótce dojdzie do rozbłysku słonecznego, a nawet do koronalnego wyrzutu masy. Z uwagi na to, że naukowcy to nie wróżbici, to wiedzieli co mówią - w piątek z powierzchni Słońca wyemitowany został silny rozbłysk słoneczny. Efekt? Wkrótce możemy zatem spodziewać się blackoutu radiowego w wielu miejscach na świecie.