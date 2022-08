Koncerny biją na alarm: bez dwutlenku węgla produkcja piwa stanie. Marek Jakubiak - były poseł, ale także wieloletni właściciel browaru - twierdzi, że ci, którzy robią piwo "od serca" sobie poradzą. Mali gracze nie są tego tacy pewni i obawiają się, że nawet jeśli trunek powstanie, to nie będzie miał go kto lać. To jak to z tym dwutlenkiem węgla jest?