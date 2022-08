Odra to nie wyjątek. Do polskich rzek od dawna trafiają hektolitry ścieków i trucizn

Rok 2022 to jakaś kulminacja - od czerwca borykamy się z ciągłym zrzutem osadów dennych z jeziora Dobczyckiego. Dzieje się to z powodu nieszczelnych zasuw dolnych, a przetarg stoi w miejscu. Ale z czego biorą się te osady? Niestety, cała rzeka Raba traktowana jest jak darmowy odbiornik ścieków, a jezioro Dobczyckie kumuluje to. Zakwity glonów oraz sinic trwają od wczesnej wiosny i to wszystko właśnie spływa do Raby.