Szczoteczki do zębów do kosza. Zastąpią je mikroroboty

Szczoteczka do zębów, nić dentystyczna, płyn do płukania... a co gdyby tak wszystkie produkty służące do higieny jamy ustnej zastąpić mikrorobotem, który do pielęgnacji wykorzystuje tlenek żelaza? Pomysł ten - przypadkowo - udało zrealizować się interdyscyplinarnemu zespołowi naukowców, który upatruje w nim szansę na pomoc osobom starszym i z niepełnosprawnościami.