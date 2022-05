Od lat używam szczoteczki sonicznej i - poza odkryciem w sobie zamiłowania do sportu - była to chyba najważniejsza jak do tej pory zdrowotna zmiana w moim życiu. Niektórzy wprawdzie straszyli wtedy, że to drogo, że nie będzie żadnej różnicy, ale postanowiłem spróbować i w życiu nie wyobrażam sobie powrotu. Zdecydowałem się zresztą wtedy na niedrogi model marki Philips Sonicare i pewnie korzystałbym z niego do dzisiaj, gdyby nie to, że... zostawiłem go w hotelowej łazience na jednym z zagranicznych wyjazdów.