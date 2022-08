Pojechałem pociągiem z rodziną po Europie z Interrail Pass. Samochodem byłoby znacznie taniej

W centrum obsługi podróżnych na Gare de l'Est w Paryżu była tylko jedna osoba mówiąca cokolwiek po angielsku, więc stanęliśmy w długiej kolejce. Gdy przyszła nasza kolej, wytłumaczyłem, że chcemy jechać do Amsterdamu, ale nie mamy miejscówek. Pani była bardzo miła i objaśniła mi, że jeżeli chce się jechać z Paryża do Amsterdamu pociągiem, to należy kupić miejscówki na ok. 4 tygodnie wcześniej w Paryżu. Innymi słowy, aby dojechać z A do B w dniu X, trzeba najpierw dojechać do A w dniu X-28 dni. Jedyne miejscówki, jakie pani miała na stanie, to takie do Lille-Flandres, więc je kupiłem - były bardzo drogie, nie kosztowały bynajmniej 6 euro za sztukę, jeśli dobrze pamiętam, było to 18 euro od osoby, bo pociągi TGV we Francji są droższe niż samoloty.