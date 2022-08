Morderców dinozaurów było więcej. Naukowcy odkryli drugi krater

Krater został nazwany przez swoich odkrywców Nadir i opisany szczegółowo w artykule opublikowanym w periodyku Science Advances. Wszystko wskazuje na to, że gdyby 66 mln lat temu w Ziemię uderzył tylko ten obiekt, nie doszłoby do tak totalnej zagłady dinozaurów. Jeżeli jednak przyjmiemy, że w Ziemię uderzyły obydwa obiekty, to ich wpływ na środowisko mógł się jedynie wzajemnie wzmacniać.