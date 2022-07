Szwajcarzy chcą usunąć transport towarowy z dróg i kolei. Wszystko schowają pod ziemią

W dzisiejszym świecie znalezienie miejsca, w którym w zasięgu wzroku nie ma korków, w których codziennie stoją miliony ludzi dojeżdżających do pracy, wracających do domu, dowożących towary do sklepów i wywożących odpadki z miasta jest coraz trudniejsze. Szwajcaria postanowiła usunąć transport towarów z dróg i schować go pod ziemią.