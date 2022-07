Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce. Listy najlepszych ofert znajdziesz tutaj.



To, że Rosja ma potencjał, a nawet chęci niszczenia amerykańskich satelitów i obiektów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej wie każdy, kto interesuje się choć trochę rozwojem sektora kosmicznego. Pomijając już niewybredne żarty szefa Roskosmosu Dmitrija Rogozina mówiące o tym, że Rosja jak będzie chciała to zniszczy Międzynarodową Stację Kosmiczną, to mamy dowody bezpośrednie.