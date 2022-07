Najlepsze gry na telefon 2022. TOP 10 - ranking. W jaką zagrać?

Square Enix mocne jest w mobilki i nikt w to chyba nie wątpi. Ich konwersje hitów z dużych platform nie są może tanie, ale to pełnoprawne gry, które mogą nas wchłonąć na długi czas. "Fajnalów" na smartfonów jest dostatek i każdy może sobie wybrać część, do której czuje największy sentyment. W moim przypadku padło na zremasterowaną ósemkę. Jako, że są to pełnoprawne odsłony serii, ceny nie należą do najniższych, a wręcz przeciwnie. Brak darmowej wersji gry.