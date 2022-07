Polskie miasta dostały alert od dostawców energii. Wkrótce może zabraknąć prądu

Warto też zadbać, by jak najwięcej urządzeń w domu było podłączonych do list antyprzepięciowych. Nagłe spadki i wzrosty dostaw energii mogą doprowadzić do ich uszkodzenia - listwa powinna je przed tym uchronić. Należy też pamiętać, by jak najrzadziej otwierać lodówkę w razie blackoutu - ta jest dobrze izolowana i długo będzie trzymać temperaturę, dopóki powietrze ze środka nie wymiesza się z tym z zewnątrz.