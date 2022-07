Huawei nova Y70 to ciekawy smartfon dla typowego Polaka

Jeżeli chodzi o standardy łączności, mamy tu wszystko czego potrzebujemy. LTE, Wi-Fi 4 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Do tego dochodzi port USB-C do ładowania telefonu oraz wyjście słuchawkowe. To ostatnie jest szczególnie interesujące, ponieważ po podłączeniu do niego słuchawek smartfon jest w stanie wyłapywać fale radiowe. Oznacza to, że Huawei nova Y70 pozwala na słuchanie radia bez jakiegokolwiek dostępu do Internetu. Dla grupy docelowej tego typu smartfonów może to być bardziej istotne niż dostęp do Spotify.