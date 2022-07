Jak edytować pliki PDF online? Zrobisz to w darmowej apce Canva

Po naniesieniu poprawek projekt można wyeksportować. Co istotne, na dysk można pobrać go nie tylko w formacie PDF (gotowym do druku), ale również w formatach takich jak SVG i PPT. Miłe jest też to, że chociaż usługa jest darmowa, to nie dodaje swojego znaku wodnego. Oprócz tego Canva ma zaimplementowane narzędzia do współpracy nad projektem online. W tym celu wystarczy wysłać znajomemu lub współpracownikowi link do projektu na bazie PDF-a.