Tak, dzieci gapią się w ekrany. Nie, nie powinniśmy z tego powodu panikować.

Oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że nadmierne gapienie się w ekrany, zwłaszcza w młodym wieku, gdy narząd wzroku dopiero się formuje. Badania pokazują, że soczewka i rogówka dziecka w wieku pięciu lat są bardziej transparentne, niż te same organy u dorosłego człowieka. W efekcie do siatkówki dociera ok. 60 proc. światła padającego na oko, podczas gdy u osób dorosłych jest to ledwie 20 proc. Oznacza to, że u dzieci długotrwałe wystawienie na szkodliwe niebieskie światło emitowane przez wyświetlacze może powodować szybsze starzenie się komórek oka i przedwczesną degradację wzroku.