Na testy do mnie dotarły trzy sprzęty, ale akumulatory były tylko dwa. Dlaczego? Bo w akumulatorowych narzędziach marki STIGA stosowany jest dokładnie ten sam akumulator i możemy go do woli przekładać pomiędzy urządzeniami. Właściwie to mógłbym spokojnie zrobić wszystkie ogrodowe porządki z jednym akumulatorem - para była przydatna ze względu na fakt, że można włożyć oba do kosiarki i tym samym wydłużyć czas jej pracy, a w przypadku urządzeń ręcznych jeden akumulator może działać, podczas gdy drugi się ładuje, co de facto zapewnia nam możliwość pracy właściwie bez przerwy.