Co dzieje się, gdy brudnic mniszka jest za dużo? Wówczas do akcji musi wkroczyć oprysk z powietrza. W tym roku już zastosowała go Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, i to na dużą skalę. Właśnie na podstawie badań z jesieni poprzedniego roku ustalono, że zagrożonych może być nawet 15 hektarów pomorskich lasów.