Inspiracją do budowy swojego pierwszego autorskiego komputera było dla Wozniaka spotkanie z grupą podobnych mu zapaleńców w ramach Homebrew Computer Club. Zbudował go wspólnie z Jobsem. Co ciekawe, to Jobs wówczas był stroną nalegającą na jak największą otwartość projektu. Nawet stworzył dokumentację techniczną pracy Wozniaka i rozdawał ją członkom klubu, by zachęcić ich by sami budowali komputery na wzór pomysłu kolegi.