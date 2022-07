Co widzi na tym zdjęciu przeciętny obserwator? Ładne kwiatki. Ładne kolory. Ot, zdjęcie jak każde inne. Co widzi na tym zdjęciu fotograf? Przede wszystkim to, że nie ma tu za grosz rewolucji. Pierwsza w oczy rzuca się słabość optyki idącej w parze z matrycą - widać jak na dłoni, że zdjęcie jest idealnie ostre tylko w samiuśkim centrum kadru, a im dalej, tym obrazek jest bardziej miękki i traci detal. To rezultat, który można było przewidzieć, gdyż im wyższa rozdzielczość matrycy, tym lepszy musi być tor optyczny, który ją poprzedza, a w tym zakresie niewielu producentów smartfonów dokonuje realnych postępów. Nawet Samsung, który wyprodukował tę matrycę, w klipie promocyjnym posunął się do... zamontowania profesjonalnego obiektywu, aby uzyskać lepsze efekty. A to, jak wiadomo, jest ściema, która nie znajdzie żadnego przełożenia na rezultaty uzyskiwane przez prawdziwe smartfony.