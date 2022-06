Nowy Xbox ma mieć raptem 2,5 cm wysokości, jak wynika z informacji zdobytych przez Windows Central. Z wyglądu przypomina ponoć czubek konsoli Xbox Series X, jakby ktoś wyciął cały sprzęt poniżej wspomnianych 2,5 cm. Urządzenie pracuje pod zmodyfikowaną wersją Windows dla Xbox, z której całkowicie wycięto moduł XboxOS odpowiedzialny za uruchamianie natywnych gier. To oznacza, że konsola ograniczona będzie do aplikacji VOD jak Netflix czy HBO Max oraz do gier z usługi Xbox Cloud Streaming. Innymi słowy, Keystone (nazwa tymczasowa nowej konsoli) zapewni dostęp do najnowszych gier, ale wyłącznie w streamingu.