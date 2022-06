Kangurek Kto to seria polskich platformówek, która doczekała się pod koniec maja kolejnej odsłony. Okazało się, że produkcja zjada graczom save'y, ale po nieco ponad tygodniu od debiutu twórcy przygotowali patcha 1.2, który to naprawia. Do tego łatka eliminuje problemy ze ścieżką dźwiękową i zawiera poprawki związane z lokalizacją gry.