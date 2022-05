Po niemal dwóch godzinach skakania i boksowania jestem przekonany: Kangurek Kao obroni swą legendę. Gra nie postawi gatunku platformówek na głowie, ale twórcy nigdy nie mieli takich aspiracji. Deweloperzy z Tate podkreślają, że ich tytuł oddaje cześć klasykom gatunku. Dlatego Kao bliżej do platformówek ery PS2 oraz PS3 niż drogich, "piksarowych" produkcji jak Ratchet and Clank: Rift Apart. Producenci zaznaczają: nasza platformówka to gra AA pełna serca. Warto dodać, że kosztująca połowę tego co Ratchet czy Crash Bandicoot na premierę.