Voicemod to bardzo popularny program do modyfikowania własnego głosu, uwielbiany zwłaszcza w kręgach streamerskich i popularnych grach multiplayer, jak choćby Fortnite. Z pomocą jednej prostej aplikacji na komputerach możemy przekształcić nasz głos na setki różnych sposobów, by brzmiał ciekawiej lub zabawniej. Najnowsze dziecko firmy Voicelab - Voicemod AI Voices - idzie o krok dalej. Tworzy głosy tak podobne do rzeczywistych, że nie sposób odróżnić prawdy od fałszu.