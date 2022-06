Polak zaprzyjaźnił się z oszustem z OLX. To Rosjanin, który wyciąga 20000 euro w jeden dzień

W toku rozmowy okazało się, że oszuści potrafią zarobić dziennie od 5000 do nawet 20 tys. euro na OLX. Prawdopodobnie jest to kwota, jaką wyciąga współpracująca grupa oszustów, a nie pojedyncza osoba. Całość wygląda niczym praca na pełen etat, bo dziennie oszuści odzywają się do ok. 500 osób na OLX, z czego - jak twierdzi rozmówca pana Kamila - udaje się skutecznie oszukać od 50 do 120 osób każdego dnia.