Zamień pistolet na dezodorant. Old Spice zmienia zasady gry w Fortnite

Podczas trwającego ponad 3 godziny streamu Jacob wraz z widzami i innymi „spoconymi”, profesjonalnymi graczami mieli okazję sprawdzić się w nieco innej odsłonie Fortnite. Podczas rozgrywki, zamiast eliminować się przy pomocy broni gracze musieli spryskać się obecnym w grze sprayem, przypominającym dezodorant Old Spice. Pomimo tego, że rozgrywka była wirtualna, to można było wygrać realne przedmioty – zestawy kosmetyków Old Spice w dwóch nowych, dzikich zapachach. Wszystko to oczywiście w czerwonych barwach i pełnym humoru stylu marki Old Spice