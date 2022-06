Ich zdaniem wszechświat może zatrzymać swoją ekspansję już za 100 mln lat, by następnie zacząć się zapadać. To by miało oznaczać, że liczący 13,8 mld lat wszechświat miałby już istnieć połowę całkowitego przewidzianego dla niego przez prawa fizyki czasu na egzystencję. Przy założeniu, że jego zapadanie się trwałoby równie długo, co jego ekspansja. To jednak może nie być prawdą: według wstępnych wyliczeń, cały proces bez ciemnej energii zająłby około miliarda lat.