SatRevolution to producent nanosatelitów i technologii nanosatelitarnych, w który na początku roku zainwestował Richard Branson za pomocą spółki Virgin Orbit. Polacy chcą za pomocą satelitów dostarczyć obrazowanie całej powierzchni Ziemi w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Obrazy mają być dostarczane w wysokiej rozdzielczości z odświeżaniem co pół godziny.