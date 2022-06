Niemcy pokazali swój najnowszy czołg. Nazywa się Pantera i jest cudem techniki

To nie wszystko. Jako, że Pantera to czołg przyszłości, możliwe jest zintegrowanie wyrzutni amunicji krążącej HERO 120 od partnera Rheinmetall, UVision. Zwiększa to zdolność KF51 do uderzania w cele znajdujące się poza bezpośrednią linią wzroku i w odległości nawet 60 km.