Pozostaje jeszcze kwestia ceny. 4000 zł za parę routerów to mnóstwo pieniędzy. Ba, nawet 2000 zł za jeden router to mnóstwo pieniędzy, toż za tyle można kupić konsolę do gier! Niemniej jednak nie mogę powiedzieć, by ET12 nie był wart swojej ceny. Tak, to drogi sprzęt. Ale jest to również prawdziwy władca sygnału i absolutnie najlepsze doświadczenie ze sprzętem sieciowym, jakie kiedykolwiek miałem, a wszystko to w obudowie, która nie przypomina ani klasycznych routerów, ani innych systemów mesh. Jeśli tylko możesz sobie na to pozwolić i chcesz cieszyć się superszybką łącznością WiFi przez lata: kupuj. Nie pożałujesz.