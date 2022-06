To, że plam słonecznych jest na powierzchni naszej gwiazdy coraz więcej nie powinno dziwić nikogo. Od kilku lat, kiedy to Słońce przeszło przez minimum swojej aktywności, powierzchnia gwiazdy stale budzi się do życia. Mimo tego to, co teraz patrzy prosto w twoją stronę jest naprawdę imponujące.