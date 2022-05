Urządzenia testowane przez VESA będą mogły otrzymać przy tym dwa różne certyfikaty związane z częstotliwością odświeżania. Pierwszy z nich to MediaSync, o który będą mogły starać się monitory kierowane do twórców wideo, a drugi to AdaptiveSync przygotowany z myślą o monitorach stricte do gier. Co przy tym ciekawe, jeśli producent przejdzie test, może przykleić na obudowę lub pudełko odpowiednią naklejkę, a jeśli nie, to... nie musi się tym "chwalić".