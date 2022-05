Uczymy się strzelać polskim Grotem. Jak wybrać strzelnicę?

Podczas przenoszenia pistoletu lub karabinu na stanowisko należy kierować lufę albo pionowo do dołu, albo do góry, a do tego należy pamiętać o tym, by zdejmować palec z języka spustowego przed zmianą pozycji. Wbrew pozorom nie jest to takie proste - ludzie niezaznajomieni z obsługą broni mają niską świadomość swego ciała. Trzeba to kontrolować, aż odruch wejdzie w krew.