Rosjanie nakradli sprzętu rolniczego za 5 mln dolarów. Wywieźli go do Czeczenii i nie potrafią uruchomić

Część maszyn zabrano do pobliskiej wsi, ale część wyruszyła w długą drogę do Czeczenii oddalonej o ponad 1100 kilometrów. Zaawansowane technologicznie maszyny produkowane przez John Deere wyposażone są w GPS, które umożliwiają śledzenie pozycji sprzętu rolniczego. Ostatnia znana pozycja maszyn wskazywała na wioskę Zakan-Yurt (ok. 30 kilometrów od Grozny, stolicy Czeczenii). Sprzęt przywieziony do Czeczenii, w tym kombajny, może być również zablokowany zdalnie.