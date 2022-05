Jeszcze przed 24 lutego, kiedy to Rosja najechała na swojego sąsiada nastawienie do odnawialnych źródeł energii było zupełnie inne. Krajom Europy nie przeszkadzało zupełnie pochodzenie węglowodorów energetycznych importowanych z Rosji, szczególnie że ich cena była stosunkowo niska. Teraz sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Nie dość, że wszystkie paliwa kopalne podrożały, to nagle okazało się jak istotne jest posiadanie własnych źródeł energii, od których żaden zewnętrzny gracz nie jest w stanie odciąć państwa bez ostrzeżenia.