Ten komputer zasilany jest sinicami. Zamiast szkodliwej chemii - fotosynteza

Opisywany tu komputer funkcjonował nieprzerwanie przez sześć miesięcy. Nie miał naładowanego ogniwa do swojej dyspozycji, ani też żadnego innego konwencjonalnego źródła energii. Tę, niezbędną do przetwarzania danych, zapewniły mu znajdujące się w nim sinice i zjawisko fotosyntezy. Pojemnik z sinicami został umieszczony na okiennym parapecie. To wystarczyło, by zasilić znajdujący się w komputerze układ Cortex-M0+.