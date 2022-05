Meta zmienia zasady prywatności. To znaczy nie zmienia. To znaczy przemalowuje tylko

Nie dziwi mnie to. Od dekad firmy rozpisywały swe regulaminy tak, by mało kto mógł się połapać, o co chodzi. Wielostronicowe regulaminy, odwołania do innych punktów, podpunktów i paragrafów. Prawniczy bełkot, który odstrasza 99 proc. użytkowników. Wszystko po to, by zrezygnowany użytkownik po prostu zaakceptował zasady bez ich czytania. A potem? Hulaj dusza! Możemy szastać twoimi danymi, możemy wciskać ci różne produkty, których wcale nie chciałeś, no przecież sam się zgodziłeś, przecież zaakceptowałeś nasz regulamin, ziomeczku.