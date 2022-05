Zrobili wtyczkę, która pozwalała odlubić wszystko. Facebook ich zbanował

Louis Barclay nie miał wyjścia, musiał zastosować się do żądań Facebooka, bo – jak sam mówi – wie, że nie ma szans w starciu z megakorporacją. Jednak zastraszający list Facebooka i reperkusje wobec autora rozszerzenia do przeglądarki tworzą bardzo groźny precedens. Czym innym jest wezwanie do zaprzestania naruszeń regulaminu, a czym innym otwarty atak na człowieka, który stworzył niewygodne dla serwisu narzędzie. Facebook tym samym pokazał, że nie będzie tolerował żadnej próby „ataku” na swoje mechanizmy. I wcale się nie zdziwię, jeśli podobne listy trafią w przyszłości do twórców innych rozszerzeń ukrywających news feed Facebooka. A to rodzi obawy, że Facebook może zacząć wpływać także na narzędzia, które - podobnie jak Unfollow Everything - mogą zostać wykorzystane do badań naukowych. Wystarczy tylko, że "łamią regulamin" i cyk - nie będzie żadnego dowodzenia, że to Facebook sprawia, że jesteś nieszczęśliwy.