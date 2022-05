WPS to nie tylko edytor tekstu, ale, podobnie, jak w przypadku Google, kompletny pakiet biurowy. Jest dostępny do pobrania dla systemów Windows, Linux, Android i iOS. Program Writer to rozbudowany program do pisania tekstów, na którym wykonamy pracę równie sprawnie, co w aplikacji pakietu Microsoft Office. Interfejs jest czysty i nowoczesny, przez co trudno się tam zgubić, a dzięki aplikacji mobilnej szybko i bezproblemowo zajmiemy się pisaniem z dowolnego miejsca.