Tak i nie. Powtórzenia są rozpoznawane automatycznie (a przynajmniej zegarek próbuje to zrobić), natomiast nie ma tutaj próby zgadywania, jakie dokładnie było to ćwiczenie. Co do dokładności liczenia - przy ćwiczeniach, gdzie ruch jest łatwy do rozpoznania, zliczanie jest precyzyjne, czasem nawet dokładniejsze niż w Garminie. Natomiast przy ćwiczeniach, gdzie ruch jest trudniejszy do wykrycia albo mniej typowy, Coros Pace 2 pokazuje głównie losowe wartości albo w ogóle nic nie liczy. Brakuje też opcji ręcznej korekty liczby powtórzeń.