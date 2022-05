Atlas Pasywnego Inwestora ma pokonać inflację i zapewnić emeryturę

Inwestowanie pasywne to przeciwieństwo aktywnej spekulacji. Oznacza, że zamiast siłować się z rynkiem, starając się go przechytrzyć, bierzemy z pokorą to, co nam oferuje. Aby to zrobić, zamiast szukać igły w stogu siana, na przykład w formie świetnych w naszym mniemaniu spółek giełdowych, kupujemy cały stóg – inwestujemy w cały rynek. Najlepiej w skali globalnej. Dzięki temu nasz kapitał nie jest narażony na lokalne rynkowe zawirowania. Poza tym zajmuje to bardzo niewiele czasu – może to być nawet zaledwie kilka minut raz do roku.