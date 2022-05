EA szuka kupca i patrzy na Apple'a. Po co Elektronikom nabywca?

W ramach wielkiej konsolidacji zaczynają się rysować nowe bloki oraz nowi liderzy. Wśród nich Microsoft, który w ciągu zaledwie dwóch lat radykalnie rozszerzył siłę rażenia. Sony musi na to odpowiadać, mimo znacznie mniejszego kapitału do dyspozycji. To z kolei wywiera presję na Nintendo, które także dokonało kilku przejęć, z czego najnowsze zaledwie w lutym 2022 roku. Microsoft, Sony czy Take-Two to planety przyciągające do siebie mniejsze ciała niebieskie. Tutaj pojawia się EA. Zbyt małe by przyciągać jak Microsoft. Zbyt wielkie by dać się przyciągnąć.