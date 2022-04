Ciekawostki o Wielkanocy. Największe czekoladowe jajo ważyło cztery tony

Tak jak to bywa z większością świąt tego typu, przeszły one ciekawą ewolucję od świąt ludowych lub pogańskich, poprzez wchłonięcie w kościelną tradycję, by stać się następnie obchodzonymi przez wszystkich. Tylko nieliczni zastawiają się dziś nad symboliką świąt. W szczególności ten los dotknął Boże Narodzenie, ale i Wielkanoc dotknęła przypadłość po prostu kolejnego dnia wolnego. W odróżnieniu od Bożego Narodzenia, mamy tu szansę zarówno na lepienie bałwana w czasie wolnym jak i na grillowanie na podwórku.