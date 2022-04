Pożegnajmy świat corocznych premier. To tempo jest nie do utrzymania

Narzucone w myśl maksymalizacji zysków tempo wydawnicze okazało się nie do utrzymania, ale jego zmiana wyszłaby nam wszystkim na dobre. Bo w tym momencie na rynku elektroniki użytkowej powstaje tak wiele produktów i większość z nich jest tak wysokiej jakości, że nie tylko nie ma powodu, by wymieniać je częściej niż raz na kilka lat, a też rynek przestał być przez to ekscytujący. Doszliśmy do momentu, w którym zamiast cieszyć się nadchodzącymi premierami, jesteśmy przesyceni ich liczbą. A utrata zainteresowania i hype’u również oznacza mniejszy zysk dla producentów, bo co z tego, że firma wyda nowy model urządzenia co kilka miesięcy, jeśli nie potrafi zainteresować nim ludzi na tyle, by ktokolwiek chciał go kupić?