Mam sporo gier zebranych za darmo na Epicu, no ale trudno. Żeby nie kopać się ze Steam Deckiem, trzeba przestać traktować PC jako jedną platformę, a ograniczyć się do faktycznej platformy, jaką jest Steam. Co z tego, że fizycznie da się zainstalować launchery choćby wspomnianego Epica, skoro połowa gier nie działa, a druga połowa dwukrotnie szybciej drenuje akumulator? Po mojej pierwszej fazie testów powiedziałem "dziękuję" i nie mam zamiaru do tego wracać. "Now Steam is my best friend", cytując mema.